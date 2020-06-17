Michelin создала «водородную бомбу» для гонок «24 часа Ле-Мана»

Группа Мишлен объявила, что становится официальным партнером проекта MissionH24, разрабатывающего технологии водородных топливных элементов для машин, участвующих в гонках на выносливость.

До последнего времени компания участвовала в нем опосредовано, через компанию Symbio — совместное предприятие Мишлен с производителем автомобильных компонентов Faurecia.

Symbio на протяжении последних 10 лет проектирует, производит и продает системы топливных элементов для легковых и коммерческих автомобилей, автобусов и грузовиков.

В рамках проекта «гоночных» водородных топливных элементов MissionH24 уже создан прототип LMP H2G, участвующий в гонке H24Racing.

На правах исключительного партнера проекта MissionH24 группа Мишлен не только активно участвует в разработке технических решений для гоночных прототипов, но и выступает в качестве эксклюзивного поставщика шин для H24Racing.