Новый BMW M3 получит полный привод и кое-что еще

По изображениям можно сказать, что у спортседана не будет огромных «ноздрей» решетки радиатора, так что «трешка» не станет походить на будущий M4.

Кроме того, стало известно, что впервые M3 можно будет заказать с полным приводом. Трансмиссию с возможностью отключения передней оси решено взять от BMW M5. Заднеприводная модификация сохранится, но приобрести ее можно будет только с механической коробкой передач.

Ожидается, что именно версия с «механикой» появится в продаже первой. У нее будет 480-сильный наддувный мотор, а так же оригинальный дизайн колесных дисков и свежая цветовая гамма. Ну а полноприводный 510-сильный BMW M3 с «автоматом» должен появиться у дилеров в конце 2021 года.