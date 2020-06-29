В России отзывают тысячи бракованных Mercedes-Benz

Фото: Mercedes-Benz
Немецкий премиальный бренд вынужден отозвать в нашей стране немногим больше 4000 автомобилей по причине возможного дефекта в сдвижном люке. Оказывается, на большой скорости есть риск того, что стеклянная крышка люка попросту оторвется.

На официальном сайте Росстандарта опубликован перечень VIN-номеров подлежащих отзыву машин. Речь идет о 4270 автомобилях Mercedes-Benz C-класса, CLK, Е-класса и CLS, сошедших с конвейера в период с мая 2018-го по ноябрь 2018 года.

Как уже было сказано, встречный поток воздуха во время движения может оторвать стекло автомобильного люка. Вероятно, из-за не эффективного клеевого соединения между рамой конструкции и его стеклянной крышкой.

Напомним, что по этой причине Mercedes-Benz уже приглашал американских автовладельцев в технические центры. С начала года отзыв затронул без малого 750 000 транспортных средств.

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29 июня 2020
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