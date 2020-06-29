Женевский автосалон могут закрыть навсегда

После спешной отмены выставки, на организаторов мотор-шоу обрушились серьезные финансовые проблемы. Об этом рассказал директор компании Palexpo S. A. Сандро Мескита в интервью изданию La Tribune de Geneve.

Положение настолько катастрофическое, что автопраздник в Женеве рискует не состояться ни в 2021 году, ни в 2022. В итоге, выставка, которая ведет свою историю с 1905 года, может вовсе прекратить свое существование.

Напомним, что ранее организатор не стал брать кредит в размере 16,8 млн. швейцарских франков у кантона Женева, поскольку условия предоставления займа оказались неприемлемы. Теперь же, по словам Сандро Мескиты, компания надеется на пересмотр условий выдачи кредита, а так же на поддержку частных инвесторов.