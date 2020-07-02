Россия столкнулась с дефицитом новых автомобилей

Наши соотечественники кинулись покупать новые автомобили. По данным «Ведомостей», июньские объемы уже вполне сопоставимы с продажами 2019 года. Причиной тому стали новые условия госпрограмм льготного кредитования. Кроме того, свою роль сыграл отложенный спрос.

Напомним: с июня начали действовать доработанные правила выдачи льготных кредитов по федеральным программам «Новый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Отныне, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», россияне могут получить скидку в 10% (25% — жители Дальнего Востока) при приобретении авто, собранного в нашей стране, с ценником не выше 1 500 000 рублей (раньше — до 1 000 000).

Правда, льгота полагается лишь тем, кто впервые регистрирует автомобиль на себя, а также людям, в чьих семьях имеется один ребенок и более (ранее — от двух детей), а еще медикам, работающим в госучреждениях, и автовладельцам, отдающим старый автомобиль по программе Trade-in.

В прошедшем месяце наши соотечественники оказались настолько активными, что дилерам пришлось столкнуться с нехваткой товара: мало автомобилей собрали. Если вспомнить, то российские автозаводы приостанавливали конвейеры на время так называемых «коронавирусных» каникул. А после того некоторые предприятия сократили объемы производства, чтобы не переполнить склады при низких продажах.