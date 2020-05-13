Российский завод Hyundai возвращается к работе в полную силу

С 12 по 15 мая 2020 года предприятие Hyundai Motor Manufacturing Rus работает уже в две смены. Так что с конвейеров завода ежедневно сходят по 700 автомобилей, предназначенных для нашего рынка и экспорта. Офисные сотрудники продолжают трудиться удаленно.

О дальнейшем графике представители бренда пока не сообщают, но не стоит исключать, что в обозримом будущем производство вернется к своим прежним объемам. Вероятно, это будет зависеть от уровня продаж. Пока же он оставляет желать лучшего: компания Hyundai отдала в руки российских покупателей в апреле всего лишь 2426 новых машин с колоссальной отрицательной динамикой в 84% относительно прошлого года.

Напомним, что питерский завод Hyundai возобновил сборку автомобилей 13 апреля после двухнедельных «коронавирусных» выходных. И работал в одну смену, изготавливая по 360 «легковушек» в день. Как сообщал портал «АвтоВзгляд» ранее, до пандемии COVID-19 завод, производящий седаны Hyundai Solaris, кроссоверы Creta, а также KIA Rio и Rio X-Line, трудился в три смены.