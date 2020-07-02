Volkswagen выводит на рынок рестайлинговый кроссовер Tiguan

Внешность рестайлингового Tiguan выполнена в стилистике уже знакомого публике VW Golf восьмого поколения. Это проявляется в дизайне фар, решетки радиатора и бамперов.

Для европейского рынка предназначена линейка моторов, включающая новые бензиновые 130- и 150-сильные 1.5 TSI, 190- и 230-сильные 2.0 TSI), а также дизельные 122-, 150- и 200-сильные 2.0 TDI. В Россию высокотехнологичные 1.5 TSI попадут вряд ли.

Хотя бы потому, что турбомотор получил увеличенную до 12,5:1 степень сжатия — при том, что у того же 1.4 TSI она равна 10,5:1. Это означает, что продвинутый силовой агрегат гораздо более требователен к качеству отечественного топлива, к которому у немецких моторостроителей традиционно имеется масса предубеждений.

Кроме того, новый движок работает на маловязком моторном масле 0W-20. Это обстоятельство тоже может добавить проблем при российской эксплуатации.

И это все на фоне того, что выходные энергетические параметры 1.5 TSI практически не отличаются от аналогичных показателей у 1.4 TSI, на смену которому пришел высокофорсированный мотор-новичок.

Да, расход топлива у последнего, как обещает VW, ниже на 1 л/100 км. Но российского потребителя этим сильно не завлечешь.

Как бы то ни было, в трансмиссии (в том числе и полноприводной) обновленного Tiguan «живут» 6-ступенчатая МКП либо 7-диапазонный «робот» DSG.

Европейцам предложат и кроссовер-гибрид. У него бензиновый 1.4 TSI и сопряжен с 6-ступенчатой КП DSG, интегрированной с электродвигателем.

В Россию машина с гибридной силовой установкой также вряд ли попадет по причине более высокой цены относительно кроссоверов с традиционным мотором.

В Европе продажи рестайлингового Volkswagen Tiguan стартуют летом 2020 года. На российский рынок модель приедет позже.