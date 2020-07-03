В России начались продажи уникального BMW 4-серии

Купе MW 420d xDrive Shadow Edition предлагается в безальтернативном черном цвете кузова в обмундировании M Sport Package Pro. Чудо-набор включает в себя с19-дюймовые колесные диски, суппорты ярко-красного цвета, спойлер и тонированную оптику. Апогеем стали спортивная М-подвеска и адаптивное рулевое управление. Любители позажигать наверняка оценят ласкающий слух выхлоп.

В салоне прописались кресла M Sport, а также фирменные «эмовские» ремни безопасности и графический щиток приборов BMW Live Cockpit Professional. Разумеется, не оьбошлось без кожаного обрамления салона с эффектной синей прострочкой.

Что же до подкапотного пространства, то здесь разместился скромный дизельный агрегат с наддувом мощностью 190 «лошадей». Коробка передач — восьмискоростной «автомат».

Как уже было сказано, прайс на новинку берет начало с 4 000 000 рублей. Для сравнения: обычная «четверка» без М-изысков обойдется в 3 300 000 рублей.