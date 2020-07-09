В России сертифицировали еще не представленный Porsche 911 Turbo

Porsche 911 Turbo S последней генерации (серии 992) дебютировал в начале марта 2020 года. Его сердце — 650-сильная оппозитная «шестерка» объемом 3,8 л с максимальным крутящим моментом в 800 Нм. В тандеме с движком служат восьмиступенчатый «автомат» Doppelkupplung (PDK) и полный привод Traction Management (PTM).

Как правило, 911 Turbo оснащается мотором меньшей производительности, нежели авто в версии Turbo S. Согласно свежему сертификату, новый 911 Turbo получил тот же двигатель, дефорсированный до 581 силы (+41 «лошадь» по сравнению с предшественником) и 750 Нм крутящего момента. Когда авто появится в продаже — неизвестно.

Собственно, неизвестен и ценник на пока не представленную новинку. Прайс же на суперкар с приставкой Turbo S в названии, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», стартует от 15 450 000 рублей. Такой автомобиль с нуля до 100 км/ч разгоняется за 2,7 с, а до 200 км/ч — за 8,9 с при максимальной скорости в 330 км/ч.