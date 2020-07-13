Рассекречен интерьер нового KIA Carnival для российского рынка

В качестве идеи дизайна интерьера четвертого поколения минивена KIA Carnival, по сообщениям представителей KIA, лежит концепция «Spatial Talents» («Пространственные таланты»).

Широкая передняя панель выполнена в стилистике «хай-тек». Она состоит из двух цифровых дисплеев, объединяя под общим защитным стеклом 12,3-дюймовый приборный щиток KIA и аналогичного размера сенсорный экран информационно-развлекательной и навигационной системы.

Рядом функций последней можно управлять при помощи сенсорных кнопок, размещенных по периметру экрана. Блок климат-контроля размещен ниже на центральной консоли и выполнен тоже в виде тач-скрина. Между креслом водителя и переднего пассажира размещена «шайба» контроллера управления работой трансмиссии.

По сравнению с предыдущим поколением Carnival, у новой модели увеличились на 30 мм (до 3090 мм) колесная база и на 10 мм (до 1995 мм) ширина кузова. Габаритная длина нового «корейца» увеличилась на 40 мм и составляет 5155 мм, задний свес увеличился на 30 мм (до 1130 мм).

В зависимости от конкретного рынка, Carnival предлагается в трех или четырехрядных конфигурациях, количество посадочных мест может составлять 7, 9 или 11.