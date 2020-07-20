Tesla намерена создать самый крутой автопилот в мире, но не попадать его в ДТП так и не научила

Автономные транспортные средства бренда Tesla, раскрученного при поддержке американских властей, регулярно попадают в аварии. Очередное ДТП с участием машины Илона Маска произошло в Аризоне.

На полном ходу «Тесла» с функцией автопилота врезалась в полицейский внедорожник. Патрульный автомобиль отбросило на стоящий рядом фургон службы спасения. Кроме водителя электромобиля никто не пострадал. Последний же с многочисленными травмами был госпитализирован. Хорошо, что он хотя бы не улетел в космос, как это полагалось электроспорткару системы Tesla.

Кстати, не менее красиво вслед за «Теслой» покорять галактику пообещал генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, пошутивший о намерениях отправить к звездам самый настоящий военный КамАЗ.