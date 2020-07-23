В Россию привезли единственный и самый дорогой Range Rover Holland&Holland

Фото: Land Rover
Пожалуй, это самый дорогой Range Rover за всю историю марки. Если, конечно, не брать во внимание всевозможные тюнинг-проекты и прочие персонализации. Автомобиль стал плодом творчества подразделения Jaguar Land Rover Special Vehicle Operation (SVO) и легендарного производителя охотничьего оружия Holland&Holland.

Для тех, кому было мало Range Rover Autobiography за 19 000 000 рублей, найдется более дорогая альтерантива за целых 25 500 000! Встречайте — Range Rover Holland & Holland. Столь редкий автомобиль выпущен тиражом в 40 экземпляров. И всего один-единственный докатился до нас.

Роскошный цвет Autobiography Green в комбинации с коричневой отделкой салона, включая вышитые эмблемы Holland & Holland на эксклюзивной коже с ромбовидной прострочкой, а также деревянными вставками из ореха делают Range Rover одним из самых сочных в линейке. Фирменные гравировки, а главное — сейф для хранения охотничьего оружия отсылают к многолетней истории дробовиков ручной работы, славящихся качеством с 1835 года.

Фото: Land Rover

Разумеется, не обошлось и без прочих изысков, вроде холодильника, особенной подсветки интерьера и аудиосистемы Meridian Signature Sound мощностью 1700 Вт. Добавьте сюда подносы, мониторы развлекательной системы, кресла ничуть не хуже лучших самолетных, а также огромный набор премиальных опций, и вот он — эксклюзив за много миллионов рублей.

Под капот — на выбор того самого счастливчика — может быть интегрирован дизель о 339 «лошадках», либо могучий V8 мощностью 550 сил. Единственный для России Range Rover Holland&Holland находится в шоу-руме ГК «Авилон».

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, автозаводы, новая модель, внедорожник, премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы, автосалоны, купить машину
23 июля 2020
281