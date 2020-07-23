В Россию привезли единственный и самый дорогой Range Rover Holland&Holland

Для тех, кому было мало Range Rover Autobiography за 19 000 000 рублей, найдется более дорогая альтерантива за целых 25 500 000! Встречайте — Range Rover Holland & Holland. Столь редкий автомобиль выпущен тиражом в 40 экземпляров. И всего один-единственный докатился до нас.

Роскошный цвет Autobiography Green в комбинации с коричневой отделкой салона, включая вышитые эмблемы Holland & Holland на эксклюзивной коже с ромбовидной прострочкой, а также деревянными вставками из ореха делают Range Rover одним из самых сочных в линейке. Фирменные гравировки, а главное — сейф для хранения охотничьего оружия отсылают к многолетней истории дробовиков ручной работы, славящихся качеством с 1835 года.