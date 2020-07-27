Hyundai планирует купить замороженный автозавод GM под Санкт-Петербургом

Прошлой весной владельцы завода решили провести инвентаризацию. Тогда выяснилось, что с предприятия пропало имущество на более чем 50 000 000 рублей. Но предъявить претензии оказалось некому: ЧОП, охранявший территорию, прекратил свое существование.

Очевидно, сверка имущества понадобилась перед планируемой продажей. Год назад приобрести линию захотела фирма «Юнисон». Однако белорусско-британская компания, несмотря на одобрение сделки со стороны ФАС, не смогла довести процесс до финала — не хватило средств.

Теперь интерес к заводу проявила Hyundai Motor. Российская производственная «дочка» корейской компании — ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» — уже подала соответствующее ходатайство в Федеральную антимонопольную службу, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что сейчас собственное производство Hyundai в Санкт-Петербурге работает на пределе: при заявленной мощности 230 тысяч автомобилей в прошлом году предприятию удалось выпустить 245 тысяч машин.

Плюс ко всему, сборкой Hyundai и KIA занимается калининградский «Автотор». Но, видимо, руководство компании посчитало, что выгоднее обзавестись новой площадкой, чем наращивать сборку на стороне.