КАМАЗ уличил своего президента в расточительном вождении

В новых грузовиках из Набережных Челнов есть «Система спутникового мониторинга и контроля эксплуатации транспортных средств ИТИС-KAMAЗ». Алгоритм распознаёт, как тормозил и разгонялся водитель на разных участках трассы.

Далее происходит оценка и выстраивается диаграмма. Цветовая гамма показывает расход топлива: чем больше зелёного цвета, тем меньше расход, а чем ближе к красному спектру, тем больше потребление топлива.

Эта система показала, что отрезок, пройденный Когогиным реально преодолеть с расходом 28 литров. Генеральный директор компании не использовал круиз-контроль (это лишние 1,5 литра на «сотню»), резко тормозил, а также не использовал кинетическую энергию на подъёмах. В итоге соответствие «уровню эталонного водителя» составило 50%.

Обратный путь Сергей Когогин преодолел, пройдя инструктаж. Уровень вождения, по оценке ИТИС-КАМАЗ, вырос на 30%, а средний удельный расход «значительно улучшился». На сколько — пресс-служба КАМАЗа предпочла не уточнять.