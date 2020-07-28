КАМАЗ уличил своего президента в расточительном вождении

Фото: КАМАЗ
Проехав за рулём магистрального тягача КАМАЗ-54901 по участку магистрали М7, Сергей Когогин «привёз» расход топлива на уровне 32 литров солярки на 100 километров. Как оказалось, топ-менеджер совсем не экономично представил свою новинку.

В новых грузовиках из Набережных Челнов есть «Система спутникового мониторинга и контроля эксплуатации транспортных средств ИТИС-KAMAЗ». Алгоритм распознаёт, как тормозил и разгонялся водитель на разных участках трассы.

Далее происходит оценка и выстраивается диаграмма. Цветовая гамма показывает расход топлива: чем больше зелёного цвета, тем меньше расход, а чем ближе к красному спектру, тем больше потребление топлива.

Эта система показала, что отрезок, пройденный Когогиным реально преодолеть с расходом 28 литров. Генеральный директор компании не использовал круиз-контроль (это лишние 1,5 литра на «сотню»), резко тормозил, а также не использовал кинетическую энергию на подъёмах. В итоге соответствие «уровню эталонного водителя» составило 50%.

Обратный путь Сергей Когогин преодолел, пройдя инструктаж. Уровень вождения, по оценке ИТИС-КАМАЗ, вырос на 30%, а средний удельный расход «значительно улучшился». На сколько — пресс-служба КАМАЗа предпочла не уточнять.

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28 июля 2020
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