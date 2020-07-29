BMW 5-й серии получила пакет доработок M Performance

Набор M Performance традиционно включает в себя внешний стайлинг, тюнинг салона, а также более серьезные доработки. Начнем с самых простых. Кузов «пятерки» можно украсить накладками на пороги, передним сплиттером, задним диффузором и спойлером. Все элементы выполнены из карбона.

Что касается интерьера, то тут появятся новый руль с карбоновыми подрулевыми переключателями, накладки на педали из полированного алюминия, фирменные коврики и так далее.

А на самую мощную версию «пятерки» — M5 возможна установка более производительных тормозных механизмов и кованых 20-дюймовых колес с матовым окрасом.

Российские дилеры BMW уже открыли прием заказов на обновленную «пятерку», так что доработки M Performance уже можно заказать и у нас.