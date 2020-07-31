Китайская Dongfeng приступила к разработке высокотехнологичных интеллектуальных авто

Не каждый лингвист догадается, что VOYAH — это, как уверяет пресс-служба DFM, отсылка к слову Voyage, то есть поездка или путешествие. Логотип нового бренда, по официальной версии, напоминает расправленные крылья, но где-то сейчас явно грустит Илон Маск: вместо расправленных крыльев эмблема больше напоминает перерисованную эмблему Tesla.

Первый концепт новой марки получил название VOYAH i-Land — это уже привет Стиву Джобсу. Но по единственной фотографии шансов оценить, что «дизайн автомобиля полностью соответствует концепции бесшумной элегантности», не представляется возможным. А вот «плавные и динамичные линии кузова» видны довольно отчетливо.

При этом из «Ай-ЛЭНДа» должны вырасти сразу два серийных автомобиля: чисто электрический и подключаемый гибрид. И «Дунфэн» уверен, что это будут «высокотехнологичные интеллектуальные электромобили». А начиная со следующего года, VOYAH будет ежегодно выпускать на рынок не менее одной новой модели.