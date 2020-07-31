Toyota огорошила ценником на новый Highlander в России

Для сравнения: в США Toyota Highlander сейчас предлагается по цене от $34 600. По текущему курсу это составляет 2 560 000 рублей. Но у нас, как известно, особый путь и особые ценники, поэтому в России свежее поколение большого «паркетника» будет стоить сразу на миллион с лишним дороже, чем за океаном.
Впрочем, и прошлый «Хай» наши дилеры отдают за 3 577 000, а новый ведь больше, круче и далее по списку. При этом местный офис японской марки решил не мелочиться, и вывел только версию с полным приводом.
С двигателем тоже вышло красиво: атмосферный 299-сильный V6 дефорсировали до 249 л. с. И похоже, что это было сделано только по документам, ведь крутящий момент остался абсолютно таким же (356 Нм). Кстати, Toyota клянется, что мотор нормально переваривает «девяносто второй» — это еще один плюс в карму.
Опять же, базовая комплектация — сразу «Престиж». В ней будут трехзонный климат-контроль, кожаный салон, подогрев руля и сидений, передние кресла с электроприводом и вентиляцией, восьмидюймовый дисплей медиасистемы и полностью светодиодные фары. То есть достаточный набор для машины такого класса.
Если перечислить со счета 4 291 000 рублей, то можно взять «Люкс Safety». У него, между прочим, в приводе задних колес трудятся сразу две муфты (хотя мало кто это оценит). Список оборудования дополнен панорамной крышей, проекционным экраном, акустикой JBL, 20-дюймовыми колесами и «полуавтопилотом» Safety Sense 2.0.
Но, как ни рассматривай комплектации, на фоне конкурентов новый Highlander выглядит ну очень дорогим. Ведь топовый Hyundai Santa Fe 3.5 — он тоже может быть 7-местным — реально купить за 2 939 000 со всеми возможными «наворотами». Volkswagen Teramont с атмосферником V6 стоит 3 439 000 рублей. Или в России фанаты «Тойоты» уже не смотрят на ценники?
Судите сами: старый-добрый Land Cruiser в комплектации «Люкс Safety» и с трехрядным салоном нынче отдают за 4 551 000. И ведь берут! А значит российское представительство, печатая такие прайс-листы, все делает правильно.