Toyota огорошила ценником на новый Highlander в России

Для сравнения: в США Toyota Highlander сейчас предлагается по цене от $34 600. По текущему курсу это составляет 2 560 000 рублей. Но у нас, как известно, особый путь и особые ценники, поэтому в России свежее поколение большого «паркетника» будет стоить сразу на миллион с лишним дороже, чем за океаном.

Впрочем, и прошлый «Хай» наши дилеры отдают за 3 577 000, а новый ведь больше, круче и далее по списку. При этом местный офис японской марки решил не мелочиться, и вывел только версию с полным приводом.

С двигателем тоже вышло красиво: атмосферный 299-сильный V6 дефорсировали до 249 л. с. И похоже, что это было сделано только по документам, ведь крутящий момент остался абсолютно таким же (356 Нм). Кстати, Toyota клянется, что мотор нормально переваривает «девяносто второй» — это еще один плюс в карму.

Опять же, базовая комплектация — сразу «Престиж». В ней будут трехзонный климат-контроль, кожаный салон, подогрев руля и сидений, передние кресла с электроприводом и вентиляцией, восьмидюймовый дисплей медиасистемы и полностью светодиодные фары. То есть достаточный набор для машины такого класса.