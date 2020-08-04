Audi привезла в Россию «бюджетные» версии универсала A6 allroad quattro

Фото: Audi
Кросс-универсал Audi A6 allroad quattro есть смысл купить хотя бы из-за пневматической подвески. В обычной жизни это будет обычный «сарай» со стандартным для этого класса дорожным просветом в 139 мм. Но по команде водителя он готов приподняться над дорогой на все 184 миллиметра. И стоять на цыпочках на скорости до 35 км/ч.

В июле дилеры получили только партию машин из юбилейной коллекции 20 Years Edition — она посвящена юбилею модели. За каждый из пятидесяти привезенных универсалов продавцы хотели 5 377 000 рублей. А в качестве оправдания высокой цены менеджеры автосалонов называли необычайно богатую комплектацию: с кожаным салоном, четырёхзонным «климатом», матричными фарами, аудиосистемой Bang & Olufsen и другими достижениями автопрома.

Теперь российский офис «четырех колец» выводит на российский рынок варианты, что называется, «попроще». Скажем, дизельный 45 TDI quattro (249 л. с.) можно купить за «скромные» 4 259 000. С бензиновым мотором под капотом модель предлагается за 4 437 000 — это вариант 55 TFSI quattro (340 л. с.).

Несмотря на название «Базовая», стартовая комплектация порадует действительно богатым набором оборудования. А если кому-то чего-то не хватит (например, доводчика дверей, электрической регулировки рулевой колонки и тому подобного), можно заказать более дорогие вариации Advance и Business.

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4 августа 2020
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