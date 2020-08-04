Кроссовер Haval F7 получил новую «нарядную» комплектацию

Это ассистент мониторинга слепых зон и управления дальним светом, помощник при выезде с парковки задним ходом, системы распознавания дорожных знаков и предупреждения о выходе из полосы, плюс адаптивный круиз-контроль, дополненный функциями автоматического торможения и распознавания пешеходов.

Чтобы топовую комплектацию можно было отличить от всех остальных, самый дорогой кроссовер поставили на 19-дюймовые колеса специального дизайна, а решетку радиатора щедро украсили хромом. В салоне есть цифровая панель приборов и беспроводная зарядка.

По поводу цен пока тишина: продажи стартуют только через пару недель. Но самый нарядный F7 сейчас стоит 1 879 000 рублей (это комплектация Premium), а свежая версия наверняка будет предлагаться минимум за 2 000 000.

Вполне естественно, что китайцы решили продавать Haval F7 Tech Plus с самым мощным из моторов — турбированным двухлитровым двигателем объемом 190 л. с. С ним работает 7-ступечатый «преселектив» так называемого «мокрого» типа.

Вообще, у нас не очень любят роботизированныекоробки (спасибо маркам Volkswagen и Ford, которые в свое время здорово облажались на этой ниве). Но Haval решил назло общественному мнению ввести гарантию на «робот» длиной 5 лет или 200 000 км — солидно, ничего не скажешь.