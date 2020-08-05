Новейшие седаны KIA K5 поступили к российским дилерам

Фото: АвтоВзгляд
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» сразу в нескольких дилерских центрах KIA, популярные корейские седаны Optima нового поколения уже доставлены в шоу-румы. Напомним, что со сменой генерации автомобиль претерпел ренейминг. Теперь модель называется KIA K5.

Недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что продажи новинки откроются с промежуточных версий. Преимущественно с комплектации Style по цене от 1 984 900 рублей.

Речь о KIA K5, укомплектованном восьмидиапазонной АКП и новеньким 2,5-литровым мотором о 194 «лошадях».

Всего на выбор дилеры представят семь различных вариантов исполнения — Classic, Comfort, Luxe, Style, Prestige, GT Line и GT Line+.

  • Фото: АвтоВзгляд
  • Фото: АвтоВзгляд

Теперь же стало известно, что оформить заявку можно будет и на топовые версии.

Автомобиль в первоначальных вариациях появится в продаже несколько позже. Причем цена 150-сильного KIA K5 окажется примерно на 100 000 рублей выше дореформенной машины, которая сегодня представлена за 1 434 900 рублей.

По собственным данным «АвтоВзгляда», стол заказов на KIA K5 откроется до конца месяца.

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5 августа 2020
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