В Россию готовится приехать новый бюджетный кроссовер Chevrolet Tracker

Как стало известно «АвтоВзгляду», дилеры уже начали получать такие машины. Правда, самих дилеров — очень мало: бюджетными Chevrolet сейчас торгуют всего лишь 14 салонов на всю страну (в Москве и Подмосковье — по одному продавцу).

В разговоре с «АвтоВзглядом» один из продавцов признался, что люди интересуются этими моделями, но ажиотажного спроса нет. Кроме того, нас сразу предупредили, что завод ставит очень примитивные медиасистемы, однако дилер сразу готов за скромную сумму заменить фирменную «магнитолу» на медиацентр с тачскрином.

Также менеджер (явно страдая от дефицита покупателей) предложил подождать начала 2021 года. По его информации, UzAuto Motors сейчас готовится привезти в Россию кроссовер Chevrolet Tracker, сборка которых также налажена в Узбекистане.

Добавим, что узбекскую прописку вдобавок имеют седаны Lacetti и Malibu, плюс кроссоверы Captiva и Equinox. То есть теоретически, имея разрешение от GM, UzAuto Motors может начать поставки любой из этих моделей.

В Узбекистане Tracker сейчас стоит 190 000 000 сум или 1 300 000 рублей по текущему курсу. Если решение о поставках на российский рынок все же будет принято, к этим ценам придется прибавить примерно 100 000 рублей. И это убивает всю интригу: за такие деньги уже есть немало достойных машин.