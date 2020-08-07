JAC привез в Россию улучшенные грузовики N-серии

Колея передних и задних колес стала шире, а на передней оси появился стабилизатор поперечной устойчивости. Плюсом до 200 литров был увеличен объем топливного бака — этого очень просили перевозчики. Они же настояли на том, чтобы модель перешла на колеса диаметром 17,5 дюйма с шинами 215/75, что позволило уменьшить погрузочную высоту.

В гамме 12-тонника JAC N120 также появились три варианта колесных баз. К уже известной модификации (4700 мм между осями) добавились «короткая» и «длинная» версии — с базами 3845 мм и 5300 мм, соответственно. Во всех исполнениях JAC N120 предлагает кабину со спальным местом.

Среди технических изменений JAC N120 — увеличенная колея передней и задней осей, измененное количество листов в пакетах рессор, и иные значения нагрузок на оси. Вместо колес диаметром 22,5 дюйма теперь применяются 19,5-дюймовые. Шоссейные шины Giti сдали позицию покрышкам Triangle с более развитым рисунком.

После доработок у шасси JAC N80 и JAC N120 уменьшился радиус поворота. Кроме того, рамы обеих моделей теперь оснащаются из нового сорта стали QSETE650 с увеличенным пределом текучести. Для окраски стали применять более дорогую эмаль AkzoNobel.