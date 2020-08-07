Все болячки и неожиданности подержанного Mercedes-Benz E-класса

«Ешку» в кузове W212 представили в 2009 году. Немцы предложили широкую гамму силовых агрегатов, среди которых были как бензиновые, так и дизельные моторы объемом от 1,8 л до 6.2 л. А в 2013 году модель пережила глубокий рестайлинг, в ходе чего инженеры устранили некоторые технические недоработки.

Кузов

Е-класс красили хорошо, так что сколы на кузове встречаются нечасто. Да и ржавчина появляется редко. Если же увидели коррозию на краях колесных арок или порогах, значит машина побывала в ДТП, и после этого хозяин решил сэкономить на ремонте.

Часто мастера на сервисе рекомендуют чистить нишу под лобовым стеклом, потому как листья забивают сливные отверстия. Кузову от этого ничего не будет, а вот если вода станет попадать на проводку, могут случиться проблемы в электрике.

Двигатель

На 90 000 км у E-класса предусмотрено большое ТО, где у двигателя меняют цепь ГРМ! Потенциальному покупателю надо обратить на это пристальное внимание, особенно если он выбирает машину с мотором 1,8 л. Дело в том, что цепь у этого движка чуть ли не велосипедная, потому она быстро изнашивается. И если затянуть с заменой, можно угробить двигатель. При этом стоит ТО недешево, около 300 000 рублей.

Не без греха и «дизели» серии ОМ651 в разных версиях форсировки. Они оснащены пьезофорсунками, которые со временем начинают течь. Это приводит к гидроударам и прогоранию поршней. В рамках отзывной кампании форсунки на всех двигателях после 2011 года меняли на электромагнитные, заодно замене подлежал и блок управления впрыском. Так что перед покупкой проверьте, приезжал ли прошлый владелец в техцентр.