Все болячки и неожиданности подержанного Mercedes-Benz E-класса

«Ешку» в кузове W212 представили в 2009 году. Немцы предложили широкую гамму силовых агрегатов, среди которых были как бензиновые, так и дизельные моторы объемом от 1,8 л до 6.2 л. А в 2013 году модель пережила глубокий рестайлинг, в ходе чего инженеры устранили некоторые технические недоработки.
Кузов
Е-класс красили хорошо, так что сколы на кузове встречаются нечасто. Да и ржавчина появляется редко. Если же увидели коррозию на краях колесных арок или порогах, значит машина побывала в ДТП, и после этого хозяин решил сэкономить на ремонте.
Часто мастера на сервисе рекомендуют чистить нишу под лобовым стеклом, потому как листья забивают сливные отверстия. Кузову от этого ничего не будет, а вот если вода станет попадать на проводку, могут случиться проблемы в электрике.
Двигатель
На 90 000 км у E-класса предусмотрено большое ТО, где у двигателя меняют цепь ГРМ! Потенциальному покупателю надо обратить на это пристальное внимание, особенно если он выбирает машину с мотором 1,8 л. Дело в том, что цепь у этого движка чуть ли не велосипедная, потому она быстро изнашивается. И если затянуть с заменой, можно угробить двигатель. При этом стоит ТО недешево, около 300 000 рублей.
Не без греха и «дизели» серии ОМ651 в разных версиях форсировки. Они оснащены пьезофорсунками, которые со временем начинают течь. Это приводит к гидроударам и прогоранию поршней. В рамках отзывной кампании форсунки на всех двигателях после 2011 года меняли на электромагнитные, заодно замене подлежал и блок управления впрыском. Так что перед покупкой проверьте, приезжал ли прошлый владелец в техцентр.
Трансмиссия
Самый распространенный «автомат» на E-классе — 5-ступенчатый, серии 722.6. Это очень надежная «коробка», которая исправно ходит 250 000 км пробега. А вот трансмиссия 7G-tronic серии 722.9 — не такая «долгоиграющая». У нее нередко отказывает гидроблок, да и перегрев довольно частое явление.
Ходовая часть
Слабая сторона всех модификаций седана — ступичные подшипники, которые быстро изнашиваются из-за большой массы автомобиля. Иногда они требуют замены уже через 50 000 км. А владельцы полноприводных седанов сталкиваются с растрескиванием пыльников на передних приводах, из-за чего в ШРУСы попадает вода и грязь. Замена вышедших из строя ШРУСов может обойтись в 100 000 рублей, поэтому регулярно осматривайте резинки на предмет трещин или порезов.
Покупать или нет?
При выборе подержанного немецкого седана обязательно узнайте, менял ли прошлый владелец цепь ГРМ, иначе это обязательно ляжет на ваши плечи. В целом, даже не из первых рук премиум остается премиумом. Обслуживать автомобиль сложно и дорого, недешевы запчасти и страховка. А интерес угонщиков к «Мерседесам» никуда не делся. Так что с «бэушным» Е-классом можно хлебнуть горя. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское, не так ли?