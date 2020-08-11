Богатые тоже плачут: в России рухнули продажи люксовых авто

Лучше всего расходились длиннобазные седаны Mercedes-Maybach S-Class. За первые шесть месяцев дилеры отгрузили клиентам 179 таких машин. Правда, в прошлом году продажи «Майбахов» были на треть лучше. У британской марки Bentley — тоже падение спроса, но чуть более скромное, на 23%. В январе-июне по дорогам России разъехались 77 двухдерок Continental GT и 61 кроссовер Bentayga. Поправить ситуацию должен флагманский седан Bentley Flying Spur — он как раз выходит на рынок.

Остальные бренды сильно отстают от первых двух. Хотя некоторые умудрились нарастить продажи. Так, Rolls-Royce пристроил 79 машин (+3%), Lamborghini — 77 суперкаров (+12%), а далее по списку следуют Maserati (37 шт., −46%), Ferrari (17 шт., +21%) и Aston Martin (5 шт., −29%). Совсем не удивляет, что больше половины — 320 автомобилей — купили жители Москвы, а еще 50 машин смогли себе позволить россияне с подмосковной пропиской. В других регионах страны такого ажиотажа вокруг очень дорогих моделей не наблюдается.

Замыкает тройку самых крупных рынков Санкт-Петербург, где своих владельцев нашли 49 экземпляров. Неплохо живут и в Краснодарском крае, который проглотил 25 люксовых авто. Результат Свердловской области — 10 машин.