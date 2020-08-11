КАМАЗ вовсю работает над новым «трехосником»

Она получила кабину от актуального поколения Mercedes-Benz Actros, под которой скрывается рядный 6-цилиндровый дизель собственного производства. Первым делом завод начал отгружать седельные тягачи 4х2, но уже скоро компанию им составят другие версии. Так, следом на конвейер должны встать седельный тягач КАМАЗ-65659 с колесной формулой 6х2 и шасси КАМАЗ-65658 с колесной формулой 6х2. У обеих грузовиков — подъемная задняя ось: так называемый «ленивец» снижает расход топлива, когда машина едет пустой.

По данным портала «АвтоВзгляд», новые КАМАЗы сейчас проходят сертификационные испытания на полигоне НАМИ в Дмитрове. Как только они завершатся, в Набережных Челнах соберут небольшую партию тягачей 6х2, которую отправят на тесты конкретному перевозчику. Параллельно автогигант работает над новейшим самосвалом. Кабину от него также получат гоночные грузовики команды «КАМАЗ-мастер». Не исключено, что техника с новым дизайном выйдет на старт Дакара-2021.