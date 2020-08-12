Дизайн нового российского электромобиля оказался раскрыт

О том, что унивеситет разрабатывает собственную батарейную машину стало известно два года назад. Тогда представители учебного заведения пообещали Президенту РФ Владимиру Путину создать «отечественный электромобиль, превосходящий по своим параметрам зарубежные аналоги».

Субкомпактный электрокар длиной не более четырех метров разрабатывают СПбПУ и КамАЗ. Машину делают специально для сервисов каршеринга, а основной объем проектных работ ведет именно политех, который имеет достаточный опыт разработки кузовов для легковых автомобилей.

По внутренним документам машина проходит как «Ситикар». Запас хода составит 300 км, стоимость — до 1 900 000 рублей, а выход на рынок намечен на 2024 год. Основными потребителями должны стать каршеринговые сервисы, службы доставки и таксмоторные компании — это удалось выяснить изданию Drom.