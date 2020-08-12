Российский авторынок выходит из кризиса: продажи медленно, но растут

И как считают эксперты, подъем вызван, во-первых, отложенным спросом «коронавирусного» периода с жесткими ограничениями; а во-вторых — мерами господдержки автопрома, включая льготные автокредиты. При этом, как заметил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: Томас Штэрцель, «рост продаж по некоторым брендам мог бы быть еще выше, если бы не отсутствие запасов автомобилей на складах, связанное с прерыванием производства весной».

Иными словами, есть все предпосылки к тому, что по итогам года падение автопродаж будет не столь трагичным, как предполагалось. Если в начале пандемии некоторые аналитики говорили даже об их 50-процентном снижении, то теперь все чаще упоминается цифра в 10%. Хотя на сегодняшний день рынок по сравнению с январем-июлем 2019-го прогнулся на 19,3%.

Тем не менее, точных прогнозов сейчас уже никто не дает, учитывая возможность и второй волны эпидемии, и не до конца понятные последствия «простоя» экономики страны весно, и, наконец, колебания курсов валют. Что же касается кокретных производителй, то в первой пятерке «АВТОВАЗ», KIA, Hyundai, Skoda и Renault.

Между тем, неплохие результаты в июле показал и вторичный авторынок. Так, по данным агентства «Автостат», он вырос на 13,8% по сравнению с июле-2019: из рук в руки ушло 560 000 подержанных авто. Здесь лидируют транспортные средства LADA, Toyota, Hyundai, Nissan и KIA.