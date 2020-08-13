БелАЗ остановился: рабочие бастуют после выборов президента

По итогам голосования на выборах Президента Беларуси Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская смогла получить лишь 10%. С этими результатами не согласны многие белорусы. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», чтобы добиться реакции властей, люди выходят с мирными протестами на улицы, а предприятия останавливают свою работу.

Если верить белорусским телеграм-каналам, к забастовке присоединился завод БелАЗ, известный своими карьерными самосвалами. Многочисленные видео подтверждают, что сотни рабочих вышли из цехов и скандируют «Уходи! Уходи!» (по всей видимости, эти призывы адресованы Александру Лукашенко). «Sputnik Беларусь» добавляет, что работники также требуют, чтобы автозавод принял участие в общенациональной забастовке.

В свою очередь, пресс-служба БелАЗа опубликовала сообщение, что руководство предприятия выступает за мирное решение любых разногласий. «РИА Новости», ссылаясь на представителей автогиганта, указывает: как таковой трудовой забастовки на предприятии нет. То, что сейчас происходит на территории завода, собеседник агентства назвал «встречей работников с руководством завода и администрацией города Жодино».

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13 августа 2020
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