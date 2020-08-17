KIA показала фото обновленного бюджетного Rio для российского рынка

Общая длинна кузова KIA Rio 2020 модельного года увеличилась на 20 мм из-за более выраженного рельефа бамперов. «Улыбка тигра» радиаторной решетки стала менее широкой, более плавно «перетекающей» в блок-фары, также изменившие свою форму.

Последние обзавелись также светодиодными ходовыми огнями в форме «лезвий». Нижний «этаж» переднего бампера получил расширившийся воздухозаборник.

На крыше седана вырос «акулий плавник».

В задней части кузова самым заметным обновлением стали светодиодные задние фонари с «матричной» графикой, вертикально ориентированные светоотражатели в заднем бампере, декоративный диффузор и выходные патрубки выхлопной системы треугольной формы.

Об изменениях в интерьере официальных данных пока нет. Но, как уже писал портал «АвтоВзгляд», европейскую версию обновленного Rio оснастили 8-дюймовым монитором мультимедийной системы, а также системами экстренного торможения, удержания авто в полосе и распознавания дорожных знаков.

Точную дату дебюта рестайлингового KIA Rio в России компания не разглашает. По неофициальным данным, она состоится до конца осени текущего года.