На базе «Гелендвагена» построили шестиметровый броневик

Делать броневики из Mercedes G-класса наловчились многие. Но канадцы пошли дальше: они сделали кузов восьмиоконным, врезав дополнительную секцию, которая удлинила внедорожник почти на полтора метра! Притом на выходе получился не просто длиннобазный «Гелендваген», а самый настоящий лимузин: между пассажирским отсеком и водителем имеется подъемная перегородка, в которую встроен огромный телевизор.

В плане защиты от нападения этот «гелик» тоже хорош. Сообщается, что он может остановить огонь из 7,62-мм винтовки и выдержать подрыв пары ручных гранат. Естетственно, из-за мощной брони существенно выросла масса автомобиля, что потребовало усиления подвески. А вот переделка салона уже дело вкуса. Заказчик этого конкретного экземпляра захотел раздельные капитанские кресла, темную отделку интерьера и хорошую аудиосистему.