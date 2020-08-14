ТОП-5 подержанных кроссоверов до 700 000 рублей, с которыми лучше не связываться

Непрекращающийся уже многие годы экономический кризис, застой в экономике, коронавирус и прочие официальные причины финансовых неурядиц большинства россиян привели к тому, что теперь более-менее приличная машина в автосалоне стоит не менее 1,5 млн. рублей. Но несмотря на это, большинству из нас все равно хочется ездить на нормальной машине.
Еще несколько назад 700 000 рублей считалось приличной суммой для приобретения достаточно свежего и крепкого среднеразмерного кроссовера-трехлетки. Сейчас же за эти деньги о подобном можно лишь мечтать.
Поскольку рублевые доходы большинства из нас за последнее время практически не росли, то и денег на новую подержанную машину у народа, в массе своей, все столько же. И раз цены на рынке выросли, приходится снижать планку и приобретать уже не «трехлетку», а транспорт куда более старый.
На российской «вторичке» небольшой кроссовер с ценой в районе 700 000 рублей имеет возраст, приближающийся к 10-летнему порогу: что-то в районе 9 годков, в лучшем случае — 8 лет. К техническому состоянию подобной машины может быть много вопросов. Поэтому при выборе подержанной легковушки этой категории следует учитывать любую информацию.
По этой причине вполне можно отталкиваться от данных, содержащихся в исследованиях немецкой TUV — в той их части, где говорится о моделях, представленных как на рынке России, так и в Германии.
Мы проштудировали свежий дайджест TUV Report 2020 и вычленили из него «компромат» на пять кроссоверов 8—9 лет от роду, которые, по мнению авторитетной немецкой организации, более склонны к попаданию в ремонт.
Выяснилось, что чаще всего услугами автосервиса вынуждены пользоваться владельцы Nissan Qashqai. 30,6% этих кроссоверов потребовали ремонта при среднем пробеге в 117 000 км. Популярный в России VW Tiguan показал чуть лучший результат — 25,5% оказавшихся в СТО машин при среднем пробеге в 122 000 км. Впереди него: 8—9-летние Mitsubishi Outlander — 23,9% обратившихся в сервис при среднем пробеге 127 000 км. Незначительно меньше проблем доставляют своим владельцам Hyundai ix35. Только 22,9% из них потребовали ремонта при пробеге в 110 000 км.
Высшую строчку в нашем ТОП-5 ненадежных кроссоверов занял малыш Suzuki SX4. Он обошел ближайшего конкурента всего на пару десятых процента с результатом 22,7%. Возможно, тому причина всего лишь в менее интенсивной эксплуатации таких авто — средний пробег у модели составляет 96 000 км.