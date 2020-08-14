ТОП-5 подержанных кроссоверов до 700 000 рублей, с которыми лучше не связываться

Непрекращающийся уже многие годы экономический кризис, застой в экономике, коронавирус и прочие официальные причины финансовых неурядиц большинства россиян привели к тому, что теперь более-менее приличная машина в автосалоне стоит не менее 1,5 млн. рублей. Но несмотря на это, большинству из нас все равно хочется ездить на нормальной машине.

Еще несколько назад 700 000 рублей считалось приличной суммой для приобретения достаточно свежего и крепкого среднеразмерного кроссовера-трехлетки. Сейчас же за эти деньги о подобном можно лишь мечтать.

Поскольку рублевые доходы большинства из нас за последнее время практически не росли, то и денег на новую подержанную машину у народа, в массе своей, все столько же. И раз цены на рынке выросли, приходится снижать планку и приобретать уже не «трехлетку», а транспорт куда более старый.

На российской «вторичке» небольшой кроссовер с ценой в районе 700 000 рублей имеет возраст, приближающийся к 10-летнему порогу: что-то в районе 9 годков, в лучшем случае — 8 лет. К техническому состоянию подобной машины может быть много вопросов. Поэтому при выборе подержанной легковушки этой категории следует учитывать любую информацию.