Обновленную Porsche Panamera готовят к премьере

На единственном тизере, который сегодня выложили в Сеть, можно рассмотреть лишь светодиодные фары и дневные ходовые огни. Ну а внешность машины практически не поменялась. Скорее всего, обновления «Панамеры» коснутся новых электронных систем помощи водителю, а в салоне появится руль, сделанный в стиле новой 911-й. Об этом говорят несколько шпионских фото салона, которые появились ранее.

Очень вероятно и то, что лифтбэк получит новый мотор мощностью около 630 л. с. Также ходят слухи и о появлении гибридной версии, развивающей 800 л. с. В любом случае, все подробности мы узнаем уже на следующей неделе.