Обновленную Porsche Panamera готовят к премьере

Фото: Porsche
Маркетологи из Porsche начинают подогревать интерес к обновленному лифтбэку Panamera, который должны показать на следующей неделе, 26 августа. Из-за коронавирусных ограничений презентацию проведут онлайн.

На единственном тизере, который сегодня выложили в Сеть, можно рассмотреть лишь светодиодные фары и дневные ходовые огни. Ну а внешность машины практически не поменялась. Скорее всего, обновления «Панамеры» коснутся новых электронных систем помощи водителю, а в салоне появится руль, сделанный в стиле новой 911-й. Об этом говорят несколько шпионских фото салона, которые появились ранее.

Очень вероятно и то, что лифтбэк получит новый мотор мощностью около 630 л. с. Также ходят слухи и о появлении гибридной версии, развивающей 800 л. с. В любом случае, все подробности мы узнаем уже на следующей неделе.

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18 августа 2020
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