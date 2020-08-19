Создатели родстера «Крым» решили построить пикап

Для тех, кто никогда не слышал, что такое родстер «Крым», расскажем подробности. Впервые автомобиль появился на свет четыре года назад, как студенческий проект МГТУ им. Баумана. Второй экземпляр дебютировал чуть больше года назад, а сейчас готовится тираж из 20 родстеров третьей серии. Машины отличаются друг от друга кузовом.

В движение автомобили приводятся 1,6-литровым 106-сильным бензиновым мотором от «Гранты». Выпускать автомобиль планируется мелкими сериями. По прогнозам, машина будет стоить чуть больше, чем LADA Granta. Если, конечно, удастся ее спроектировать, сертифицировать, а потом наладить пусть мелкое, но серийное производство.

Между тем, у бауманцев уже зреет следующий проект — как заметил портал «АвтоВзгляд», на странице «Крыма» во «ВКонтакте» вывешен опрос, посвященный пикапам. Его участникам предлагается определить оптимальный формат грузопассажирской машины, а также назвать самую подходящую агрегатную базу.

Что касается конструкции, то пикап унаследует идеологию родстера: металлическая несущая система и композитный обвес, позволяющий широко варьировать дизайн экстерьера. За основу комплектующих предлагается взять компоненты LADA 4x4. В качестве силовой установки должен быть дизельный двигатель или — двигатель на природном газе.

Что из этого получится? Как минимум, студенты отточат свои навыки в проектировании автомобилей. Но на то, что из этого вырастет серийный автомобиль, мы бы не рассчитывали. Для этого нужны инвестии в несколько десятков миллионов евро.