АВТОВАЗ просит россиян придумать название для новой модели

Фото производителя.
Марка LADA надумала провести конкурс. Любой совершеннолетний гражданин России может придумать название для будущей модели из Тольятти! Как уточнил портал «АвтоВзгляд», заявки принимаются до конца лета через соцсети бренда.

Для участия в акции надо лишь оставить комментарий, в котором указать свой вариант названия будущей модели. В каждой соцсети специалисты определят одного победителя. Но если заводчанам за такие задания платят зарплату, то фанатам марки предлагается покреативить фактически за спасибо: победитель (а их будет четверо) получит… брендированную кружку и портативный зарядник. На любой интернет-барахолке такой комплект можно найти рублей за 300, но АВТОВАЗ написал, что его набор стоит не менее четырех тысяч! По скромному предположению портала «АвтоВзгляд», кружка украшена золотом.

Если кто-то из вас всю жизнь мечтал разжиться вазовской сувениркой, уточним. Название новой модели должно ассоциироваться с Россией и сочетаться с брендом LADA. Оно обязано содержать от двух до трех слогов, оканчивающихся на букву «А». И, конечно, не забудьте про понятное ударение. Плюсом идут требования типа «легко читаться и запоминаться как на кириллице, так и на латинице, а также быть благозвучным». Все понятно? Тогда вперед. Правда, никаких гарантий, что это название будет когда-нибудь использовано для какой-нибудь модели, никто не дает.

Кстати, с неймингом в Тольятти дела идут не очень. Например, LADA XRAY Cross с черной отделкой салона назвали… Black. То есть черный. Может, и правда пора привлекать для креатива простой народ?

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20 августа 2020
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