АВТОВАЗ просит россиян придумать название для новой модели

Для участия в акции надо лишь оставить комментарий, в котором указать свой вариант названия будущей модели. В каждой соцсети специалисты определят одного победителя. Но если заводчанам за такие задания платят зарплату, то фанатам марки предлагается покреативить фактически за спасибо: победитель (а их будет четверо) получит… брендированную кружку и портативный зарядник. На любой интернет-барахолке такой комплект можно найти рублей за 300, но АВТОВАЗ написал, что его набор стоит не менее четырех тысяч! По скромному предположению портала «АвтоВзгляд», кружка украшена золотом.

Если кто-то из вас всю жизнь мечтал разжиться вазовской сувениркой, уточним. Название новой модели должно ассоциироваться с Россией и сочетаться с брендом LADA. Оно обязано содержать от двух до трех слогов, оканчивающихся на букву «А». И, конечно, не забудьте про понятное ударение. Плюсом идут требования типа «легко читаться и запоминаться как на кириллице, так и на латинице, а также быть благозвучным». Все понятно? Тогда вперед. Правда, никаких гарантий, что это название будет когда-нибудь использовано для какой-нибудь модели, никто не дает.

Кстати, с неймингом в Тольятти дела идут не очень. Например, LADA XRAY Cross с черной отделкой салона назвали… Black. То есть черный. Может, и правда пора привлекать для креатива простой народ?