Datsun отправит на ремонт почти 100 000 автомобилей

Ремонт потребуется седанам on-DO и хэтчбекам mi-DO, притом тираж отзываемых авто шокирует: кампания затронет 93 373 автомобилей — это большая часть проданных в России «Датсунов».

По данным производителя, из-за непросушенных пиротехнических патронов газогенератора подушки безопасности содержащийся внутри нитрат аммония портится. В результате при срабатывании подушки безопасности ее корпус разрушается, а металлические осколки грозят пассажирам серьезными травмами.

Для устранения неисправности сотрудники дилерских центров проведут диагностику и, при необходимости, заменят рулевое колесо в сборе с эйрбегом, а также подушку безопасности переднего пассажира (если машина ей оснащена). Все работы будут проведены за счет производителя — то есть бесплатно для клиентов.

Напомним, что производство автомобилей Datsun на АВТОВАЗе будет прекращено уже в декабре 2020 года. Этот бренд был возрожден в конце 2012 года для нескольких стран, а российская премьера состоялась в 2014-м. За все время у нас продано около 135 000 машин, которые представляют собой перелицованные модели LADA.