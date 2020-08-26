Корейцы обогнали по продажам российский автопром

Если проводить параллель с прошлогодними результатами, то потери понесли и наши, и корейские производители. Так, дилерам российских марок не хватило до прежних показателей 36 684 автомобилей, а тем, кто работает с легковушками из Страны утренней свежести — 20 597.

Примерно такой же минус у «японцев» — 22 215 единиц в сравнении с январем-июлем 2019 года. Всего в их пользу сделали выбор 137 519 россиян (доля рынка — 18,6%), что позволило им занять почетное третье место в списке. Четвертыми стали «немцы» (99 314 авто, 13,4%), а пятыми — «французы» (64 990 авто, 8,8%).

За пределами лидерской пятерки, по данным агентства «Автостат», остались «чехи» (44 683 единиц, 6%), «китайцы» (21 289 единиц, 2,9%), «американцы» (10 695 единиц, 1,5%). Последние два места в ТОП-10 за «британцами» (5578) и «шведами» (3678), рыночная доля которых составляет меньше 1% — а если точнее, то 0,75% и 0,5% соответственно.