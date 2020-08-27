Nissan улучшил технологию окраски автомобилей на российском заводе

Фото производителя.
Компания Nissan начала наносить на кузова автомобилей двухкомпонентный лак. Порталу «АвтоВзгляд» стало известно, что по этой технологии будут окрашиваться все новые автомобили, которые выпускаются на заводе в Санкт-Петербурге.

Двухкомпонентный лак более качественно покрывает поверхность, а также обладает лучшей износостойкостью и долговечностью по сравнению с однокомпонентным. Поэтому кузов автомобиля, покрытый им, выглядит более гладким, блестящим и дольше сохраняет эффект новизны. Вдобавок улучшенная технология повышает устойчивость кузова к химическим и механическим воздействиям, таким как сколы и царапины.

Ради внедрения новой технологии пришлось модернизировать производственные мощности на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Это было сделано за время летних каникул. Напомним, что на российской сборочной площадке «Ниссана» выпускают только кроссоверы — Quashqai, X-Trail и Murano. Само предприятие рассчитано на мощность 100 000 машин ежегодно, но в прошлом году было сделано 52 000 автомобилей.

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27 августа 2020
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