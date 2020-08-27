Nissan улучшил технологию окраски автомобилей на российском заводе

Двухкомпонентный лак более качественно покрывает поверхность, а также обладает лучшей износостойкостью и долговечностью по сравнению с однокомпонентным. Поэтому кузов автомобиля, покрытый им, выглядит более гладким, блестящим и дольше сохраняет эффект новизны. Вдобавок улучшенная технология повышает устойчивость кузова к химическим и механическим воздействиям, таким как сколы и царапины.

Ради внедрения новой технологии пришлось модернизировать производственные мощности на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Это было сделано за время летних каникул. Напомним, что на российской сборочной площадке «Ниссана» выпускают только кроссоверы — Quashqai, X-Trail и Murano. Само предприятие рассчитано на мощность 100 000 машин ежегодно, но в прошлом году было сделано 52 000 автомобилей.