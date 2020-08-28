Firestone начинает продажу в России новых тракторных шин

Американский бренд Firestone запускает линейку покрышек для сельскохозяйственной техники Performer Extra, созданных на основе моделей Performer 85 и Performer 70.

Благодаря новому составу резиновой смеси, шины отличаются повышеной износостойкостью, которая увеличивает срок эксплуатации на 20% по сравнению с моделями прошлого поколения. Это позволит фермерам сократить расходы и повысить эффективность бизнеса.

Компания будет постепенно предлагать российским покупателям 112 различных типоразмеров покрышек Firestone Performer Extra, от 20 до 48 дюймов. Они подходят для большинства тракторов, используемых в сельском хозяйстве.