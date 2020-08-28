Названы кандидаты на звание «Всемирный автомобиль года — 2021»

Перечень моделей-претендентов конкурса «World Car of the Year — 2021» насчитывает 24 позиции.

Характерно, что в него вошел даже электрический Volkswagen ID.4, производство которого едва успело стартовать.

Половина машин, вошедших в лонг-лист конкурса, в России никогда не появится. К нашему рынку имеют отношения лишь 12 моделей.

Это Audi A3, BMW 2-Series Gran Coupe, BMW 4-Series, Citroёn C4, Genesis G80, Hyundai Elantra, KIA K5, KIA Sorento, Mercedes-Benz GLA, Nissan Rogue X-Trail, Skoda Octavia и Toyota Highlander.

Автомобиль-победитель будут выбирать 90 автожурналистов из 29 стран. Его имя будет названо в конце марта 2021-го года на автосалоне в Нью-Йорке.

Разумеется при условии, что сам автосалон не будет опять отменен из-за коронавируса…