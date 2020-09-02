Toyota возродила знаменитую модель Starlet

На смену «Старлету» пришел Yaris, поэтому на долгие 20 лет известное имя оказалось забыто. Однако теперь легендарный бренд возродили… для африканской версии хэтчбека Toyota Glanza. Для тех, кто никогда не слышал об этой модели, уточним: Glanza — это слегка перелицованный Suzuki Baleno. Так что полоноценного возрождения машины-легенды не случилось… И, конечно, Toyota Starlet уж точно не появится на российском рынке — её будут продавать только в 47 странах Африки.

Что мы точно увидим, так это обновленный Toyota Land Cruiser Prado. Главным итогом модернизации оказался мощный турбодизель отдачей 200 л. с. (500 Н·м), который сделали из старой 177-сильной версии. Благодаря более производительному мотору рамный внедорожник стал заметно динмичнее: разгон до «сотни» занимает 9,9 секунды (то есть почти на 3 секунды меньше). А ещё для Prado приготовили исполнение Black Pack.