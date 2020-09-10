Renault Master выходит на новый уровень производства и продаж

На самом деле, выход «Мастера» (французы ставят ударение на букву «е») оказался правильным решением. Разом предложив полностью новую линейку коммерческих автомобилей, в которую также вошли Trafic и Kangoo, Renault заняла первую строчку на европейском рынке LCV. И, между прочим, марка удерживает эту позицию по сей день!

Более того, в прошлом году компания показала лучший результат продаж за всю историю существования, передав клиентам 624 289 автомобилей.

Renault Master дважды получал звание «Коммерческий автомобиль года» — в 1998 и 2004 годах. На протяжении всех 40 лет его выпускают во Франции. Сегодня модель представлена в более чем 50 странах по всему миру.

За пределами Европы основными рынками стали Бразилии, Аргентины, Марокко, Турции и, разумеется, Россия. У нас клиентам доступны пять версий полной массой 2 490 кг (они могут въезжать и в центр Москвы и в зону «грузового каркаса» столицы), плюс варианты на 3 500 и 4 500 кг.