Все самые критичные и скрытые проблемы подержанной LADA 2114

Обновленное семейство Samara 2 сменило до боли знакомые переднеприводные ВАЗы — «восьмерку», «девятку» и «девяносто девятую». Технических революций при смене поколений не было. Модель не изменилась, если не считать появления передних тормозов и рулевой рейки от «десятки». Кроме этого установили 1,5-литровые двигатели с распределенным впрыском и доработанную коробку передач. Давайте разберемся, на что обратить внимание при покупке подержанной машины.

Кузов

Очень часто ржавчина появляется на кромке капота и рамке лобового стекла, также нередко ржавеет дверь багажника. Зимой от дорожных реагентов окисляются контакты и концевики. Особенно достается фонарям, контактные платы которых сразу выходят из строя. Нередко перегорают и лампочки. К счастью, их довольно легко заменить.

Двигатель

Под капот машины, как уже было сказано, устанавливали 1,5-литровый мотор с распределенным впрыском, мощностью 77 л. с., а в конце 2007 года его сменил 1,6-литровый агрегат в 82 л. с. Их общая «болезнь» кроется в частом обрыве ремня ГРМ. К счастью, при этом клапаны не встречаются с поршнями. Ремень положено менять на 75 000 км, но до этого срока он обычно не доживает. Поэтому лучше провести замену через 40 000 — 50 000 км. Если, конечно, вы найдете столь свежие экземпляры.

Из других недостатков отметим, что частенько вылетает пробка расширительного бачка, в которую вмонтирован клапан, регулирующий давление в системе охлаждения. Да и сам бачок лопается регулярно. К сожалению, это не лечится, так как связано с высоким давлением в системе охлаждения, которое характерно для двигателей этого семейства.