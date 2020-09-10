Все самые критичные и скрытые проблемы подержанной LADA 2114

Обновленное семейство Samara 2 сменило до боли знакомые переднеприводные ВАЗы — «восьмерку», «девятку» и «девяносто девятую». Технических революций при смене поколений не было. Модель не изменилась, если не считать появления передних тормозов и рулевой рейки от «десятки». Кроме этого установили 1,5-литровые двигатели с распределенным впрыском и доработанную коробку передач. Давайте разберемся, на что обратить внимание при покупке подержанной машины.
Кузов
Очень часто ржавчина появляется на кромке капота и рамке лобового стекла, также нередко ржавеет дверь багажника. Зимой от дорожных реагентов окисляются контакты и концевики. Особенно достается фонарям, контактные платы которых сразу выходят из строя. Нередко перегорают и лампочки. К счастью, их довольно легко заменить.
Двигатель
Под капот машины, как уже было сказано, устанавливали 1,5-литровый мотор с распределенным впрыском, мощностью 77 л. с., а в конце 2007 года его сменил 1,6-литровый агрегат в 82 л. с. Их общая «болезнь» кроется в частом обрыве ремня ГРМ. К счастью, при этом клапаны не встречаются с поршнями. Ремень положено менять на 75 000 км, но до этого срока он обычно не доживает. Поэтому лучше провести замену через 40 000 — 50 000 км. Если, конечно, вы найдете столь свежие экземпляры.
Из других недостатков отметим, что частенько вылетает пробка расширительного бачка, в которую вмонтирован клапан, регулирующий давление в системе охлаждения. Да и сам бачок лопается регулярно. К сожалению, это не лечится, так как связано с высоким давлением в системе охлаждения, которое характерно для двигателей этого семейства.
Трансмиссия
Сцепление — настоящий «кот в мешке». Оно может прослужить и 200 000 км, а может потребовать замены уже после 40 000 км. Уж лучше сразу поменять «корзину» вместе с выжимным подшипником на изделие от одного из именитых иностранных производителей. Так качество будет стабильнее.
Ходовая часть
Подвеска ВАЗ-2114 переняла все детские болезни предшественников. От верхних опор амортизаторных стоек отслаивается резина, трескаются алюминиевые кронштейны растяжек. Что касается задней подвески, то тут нередко текут амортизаторы, а также невелик ресурс ступичных подшипников.
Покупать или нет
Достоинство ВАЗ-2114 в его доступности, дешевизне запчастей и обслуживания. По этим показателям у модели просто нет конкурентов. Отсюда вывод: у матерого рукастого шоферюги эта машина прослужит долго, а вот современного водителя, не желающего возиться с автомобилем, он может быстро разочаровать.