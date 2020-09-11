«Красивая машинка»: потребители оценили новый дизайн УАЗ «Буханки»

Судя по изображению, «Буханке» достались грязевые покрышки, расширенная колея, декоративный бампер, а также одновременно печальная и смешная оптика, но зато со светодиодами.

Представители УАЗ назвали столь сомнительный дизайн футуристичным и агрессивным. А вот мнения поклонников легендарной модели разделились. Некоторые сочли внешний вид автомобиля хорошим и даже достойным для серии, а другие настоятельно попросили ульяновцев уделить внимание качеству, а не лоску.

– Красивая машинка, ей бы раздвижные двери и салон трансформер, — поделился мечтой один из подписчиков УАЗ в Инстаграме.

– Так это все из той же будки слеплено, — буквально разбил эту мечту вдребезги другой фолловер.

– Вы б лучше над качеством поработали, — справедливо заметил третий.

От себя добавим, что в таком виде УАЗ-452 никогда не родится на свет. Скажем больше: не факт, что вообще ульяновцы когда-нибудь испекут свежую «Буханку».