«Красивая машинка»: потребители оценили новый дизайн УАЗ «Буханки»

Фото: instagram.com/uazrussia
Очередная пародия вроде бы на будущее поколение УАЗ-452 появилась в социальных сетях. Ульяновский автозавод опубликовал эскиз потенциально новой «Буханки», над которой поиздевался художник Андрей Давыдов. Впрочем, машину потребители встретили на «ура»!

Судя по изображению, «Буханке» достались грязевые покрышки, расширенная колея, декоративный бампер, а также одновременно печальная и смешная оптика, но зато со светодиодами.

Представители УАЗ назвали столь сомнительный дизайн футуристичным и агрессивным. А вот мнения поклонников легендарной модели разделились. Некоторые сочли внешний вид автомобиля хорошим и даже достойным для серии, а другие настоятельно попросили ульяновцев уделить внимание качеству, а не лоску.

Красивая машинка, ей бы раздвижные двери и салон трансформер, — поделился мечтой один из подписчиков УАЗ в Инстаграме.

Так это все из той же будки слеплено, — буквально разбил эту мечту вдребезги другой фолловер.

Вы б лучше над качеством поработали, — справедливо заметил третий.

От себя добавим, что в таком виде УАЗ-452 никогда не родится на свет. Скажем больше: не факт, что вообще ульяновцы когда-нибудь испекут свежую «Буханку».

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, дешевые машины, бюджетные авто, прототипы, концепты
11 сентября 2020
332