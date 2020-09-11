Вместо нового «Запорожца» на Украине начали собирать LADA и Renault

На самом деле, в салонах украинских дилеров LADA местной сборки появились примерно полгода назад. Но только сейчас ЗАЗ официально подтвердил факт производства автомобилей Группы Renault. Как утверждают издания Украины, запорожцы собирают LADA Vesta, LADA Largus и Lada XRAY, а вскоре на конвейер встанет кроссовер Renault Arkana.

Кроме локализации, других способов, чтобы вывести вазовские машины на украинский рынок, больше не осталось. С 1 января 2020 года Киев окончательно запретил ввозить легковые автомобили из России. Но, как видим, спрос на недорогие российские машины остался, раз руководство французского концерна приняло решение вернуть марку LADA нашим западным соседям.

Между тем, никто не верил, что ЗАЗ сможет восстать из мертвых. В 2019 году хозяйственный суд Запорожской области вынес решение санировать автозавод. И хотя план санации включал выведение завода из состояния банкротства, позднее мощности компании-должника оказались выставлены на продажу. Но, как видим, в итоге все обошлось.