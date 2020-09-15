Названы комплектации обновленного кроссовера Jaguar F-Pace для России

В экстерьере модели самые заметные изменения коснулись «морды» кроссовера. Увеличилась в размере решетка радиатора. Передний бампер обзавелся воздухозаборниками переработанной формы, а также иной отделкой деталей. Головная оптика оснащена теперь новыми сверхтонкими полностью светодиодными сдвоенными фарами с фирменными ДХО. Задние фонари F-Pace также заметно сузились. «Косметика» коснулась и заднего бампера вместе с пятой дверью.

В интерьере, помимо нового дизайна элементов отделки, машина обзавелась 12,3-дюймовой виртуальной «приборкой», а также увеличенным с 10 до 11,4 дюймов «тач-скрином» мультимедийной системы в верхней части центральной консоли. На последней теперь имеется беспроводная «зарядка» для гаджетов и расширенное пространство для хранения мелочей..

Под капотом F-Pace устанавливаются два модернизированных дизельных мотора объемом два и три литра. 2,0-литровый четырехцилиндровый выдает 199 л. с., а 3,0-литровый шестицилиндровый — 300 л. с. Во всех комплектациях Jaguar F-Pace оснащен восьмиступенчатой АКП и полным приводом. Российские покупатели получат возможность выбирать из комплектаций S и SE, каждая из которых может быть представлена в версии R-Dynamic и HSE R-Dynamic. Для всех моделей опционально предлагается пакет Black Exterior Pack.

О ценах и точных сроках появления обновленного Jaguar F-Pace в салонах российских дилеров будет объявлено позже.