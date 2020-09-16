Сколько машин собрала Mitsubishi в России

Как подсчитали в российском подразделении Mitsubishi, с момента запуска локального производства полного цикла в 2012 году, на заводе в Калуге было выпущено 166 396 кроссоверов Outlander и 34 908 внедорожников Pajero Sport.

Сайчас российское производство компании выпускает самый продаваемый кроссовер марки — Outlander, а также внедорожник Pajero Sport с дизельным двигателем. Кроме того, с марта 2020 года стартовала сборка обеих моделей с медиасистемой «Яндекс.Авто» на борту.

Добавим, что еще одной новинкой «Трех бриллиантов» стал Mitsubishi Outlander Black Edition. И портал «АвтоВзгляд» уже протестировал машину.