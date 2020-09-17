Стало известно, когда Aurus Senat встанет на конвейер

Наладить серийную сборку «Аурусов» планируется на заводе в Елабуге, который принадлежит компании Ford Sollers. Сейчас на предприятии полным ходом идет подготовка оборудования по сварке, окраске и финальной сборке автомобилей. Как заявил генеральный директор марки Aurus Адиль Ширинов, одновременно идет набор сотрудников, которые будут проходить обучение на заводе, а первые экземпляры «Сенатов» будут готовы уже к маю 2021 года.

Добавим, что позволить себе этот отчественный автомобиль смогут немногие россияне: базовая комплектация обойдется будущим владельцам минимум в 18 000 000 рублей. Тем не менее, полгода назад в очереди за автомобилем стояло около 700 человек. Пока «Аурусами» пользуются, в основном, федеральные чиновники, хотя, по слухам, несколько экземпляров седана были переданы частным владельцам.