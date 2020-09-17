Стало известно, когда Aurus Senat встанет на конвейер

Фото производителя.
Как известно, представительские седаны Aurus Senat сейчас поштучно собирают на мощностях НАМИ. Но отказываться от серийного выпуска, несмотря на все задержки. российская марка, как выяснил портал «АвтоВзгляд», не планирует.

Наладить серийную сборку «Аурусов» планируется на заводе в Елабуге, который принадлежит компании Ford Sollers. Сейчас на предприятии полным ходом идет подготовка оборудования по сварке, окраске и финальной сборке автомобилей. Как заявил генеральный директор марки Aurus Адиль Ширинов, одновременно идет набор сотрудников, которые будут проходить обучение на заводе, а первые экземпляры «Сенатов» будут готовы уже к маю 2021 года.

Добавим, что позволить себе этот отчественный автомобиль смогут немногие россияне: базовая комплектация обойдется будущим владельцам минимум в 18 000 000 рублей. Тем не менее, полгода назад в очереди за автомобилем стояло около 700 человек. Пока «Аурусами» пользуются, в основном, федеральные чиновники, хотя, по слухам, несколько экземпляров седана были переданы частным владельцам.

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17 сентября 2020
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