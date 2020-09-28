Чем рискует водитель при покупке «синтетики» для своего авто

Подбор нужной спецификации моторного масла для своего автомобиля и по сей день остается довольно непростой задачей для многих российских водителей. Кстати, еще лет двадцать назад в отечественном автомобильном сообществе существовала определенная градация моторных смазок типа «минералка-полусинтетика-синтетика», которая как-то ориентировала автолюбителей в стандартах «масляного» качества. Полностью синтетическое масло, на этикетках — «synthetic» или «fully synthetic» — считалось высшей степенью в этом триумвирате. При этом, что весьма важно, однозначно предполагалось, что такие продукты изготовлены исключительно на полиальфаолефиновой (ПАО) основе. Именно она, наряду с присадками, придает настоящей «синтетике» массу достоинств.

Например, такие масла являются легкотекучими, что обеспечивает двигателю меньшие потери мощности на трение и, как следствие, приводит к снижению расхода топлива. К тому же, синтетические смазки обладают отменными низкотемпературными свойствами и имеют меньшую испаряемость при высокой температуре, а потому способны существенно дольше работать в двигателе.