Чем рискует водитель при покупке «синтетики» для своего авто

Подбор нужной спецификации моторного масла для своего автомобиля и по сей день остается довольно непростой задачей для многих российских водителей. Кстати, еще лет двадцать назад в отечественном автомобильном сообществе существовала определенная градация моторных смазок типа «минералка-полусинтетика-синтетика», которая как-то ориентировала автолюбителей в стандартах «масляного» качества. Полностью синтетическое масло, на этикетках — «synthetic» или «fully synthetic» — считалось высшей степенью в этом триумвирате. При этом, что весьма важно, однозначно предполагалось, что такие продукты изготовлены исключительно на полиальфаолефиновой (ПАО) основе. Именно она, наряду с присадками, придает настоящей «синтетике» массу достоинств.
Например, такие масла являются легкотекучими, что обеспечивает двигателю меньшие потери мощности на трение и, как следствие, приводит к снижению расхода топлива. К тому же, синтетические смазки обладают отменными низкотемпературными свойствами и имеют меньшую испаряемость при высокой температуре, а потому способны существенно дольше работать в двигателе.
Однако при всем при том и цена полиальфаолефиновых смазочных материалов довольно высока. Просто потому, что производство «синтетики» — наиболее затратное в сегменте современных автомобильных смазок. Естественно, при доставке конечному потребителю ее розничная стоимость оказывается наиболее высокой среди прочих моторных масел. Именно этот экономический аспект заставил специалистов химических концернов разрабатывать новые технологии производства смазок.
В итоге на рынок, наряду с ПАО-синтетическими маслами, стали поступать и другие, а именно — гидрокрекинговые продукты. И хотя их получают путем куда более дешевой НС-технологии (гидрокрекинга), отдельные фирмы также пишут на них «fully synthetic». Что, конечно же, не соответствует действительности.
Для справки: согласно данным Американского Института Нефти (API), масла делятся на пять основных групп. Первые две — минеральные, третья — гидрокрекинговые, и лишь четвертая — полностью синтетические масла с использованием основы из ПAO. Пятая группа — это все, что не вошло в первые четыре
Справедливости ради отметим, что эксплуатационные показатели современных гидрокрекинговых масел из года в год подвергаются постоянному техническому совершенствованию. Достаточно сказать, что последнее поколение «гидрокрекинга», основанное на HC-синтезе (Hydro Craking Synthese Technology), практически не уступает аналогичным показателям полностью синтетических масел.
Так что вы ничем не рискуете, если вместо полноценной «синтетики» случайно возьмете ее HC-аналог. При условии, конечно, что это действительно качественное HC-синтетическое масло. Например, один из двух новых продуктов серии Leichtlauf, разработанных немецкой компанией Liqui Moly.
В этих маслах химики и технологи фирмы решили совместить преимущества классической ПАО-синтетики с плюсами HC-масел, и в итоге получили уникальные в своем роде продукты с самыми современными допусками, обладающие, к тому же, всеми достоинствами ПАО-синтетики. Сегодня на основе данного подхода запущены в производство два моторных масла премиального качества: Leichtlauf Energy 0W-40 и Leichtlauf Longtime 0W-30.
Leichtlauf Energy 0W-40 — гидрокрекинговое масло последнего поколения, в котором доля ПАО составляет до 50%, что существенно улучшает его рабочие показатели и ресурс. Новинка имеет отличные характеристики, в частности, у нее высокий индекс вязкости и температура вспышки. Продукт рекомендован для бензиновых двигателей европейского происхождения без фильтров твердых частиц, а также дизелей без сажевых фильтров.
Что касается Leichtlauf Longtime 0W-30, то это НС-синтетическое масло, созданное на смеси различных по вязкости гидрокрекинговых баз групп API III+. Это масло относится к категории Mid SAPS и имеет пакет присадок, ограниченный по сере, фосфору и общей зольности, что позволяет использовать его в бензиновых и дизельных двигателях с фильтрами твердых частиц. Особенность этого масла в заложенном в нем огромном ресурсе, что позволяет не снижать сроки замены масла в тяжелых условиях эксплуатации. Обе новинки линейки Leichtlauf идеально подходят для эксплуатации на всей территории России, включая северные регионы.