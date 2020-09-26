Нулевое будущее: вице-президент GM рассказал порталу «АвтоВзгляд», куда катится мировой автопром

— Массовое производство автомобилей, в качестве топлива для которых используется электроэнергия, выглядит все еще утопично. Во-первых, должна случиться научно-техническая революция, в результате которой человечество откроет новый способ получения дешевой энергии, потому как сейчас, чтобы получить тоже самое электричество, надо сжечь газ или уголь, а атомная энергетика, особенно в странах Евросоюза, не особо приветствуется. Во-вторых, нужны аккумуляторы большой емкости, которые очень быстро заряжаются, долго отдают заряд и при этом долговечны в работе (в конце концов экологическую тему по утилизации батарей нельзя сбрасывать со счетов). В этой связи вопрос: насколько вы сами верите в перспективы электрокаров? Вот, например, наш российский производитель Евгений Прохоров, много лет вкладывавший деньги в создание Ё-мобиля, признал свой проект бесперспективным…

— На мой взгляд, автопром идет к будущему с нулевыми авариями, с нулевыми выбросами вредных веществ в атмосферу, и с нулевыми заторами на дорогах. И у нашей компании имеется глобальное видение этого электрического будущего. Спору нет, есть несколько рынков в мире, которые, возможно, еще не совсем подготовлены и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения отношения потребителей к электрокарам. Но это вопрос времени.

Уверен, что все страны неизбежно будут двигаться в направлении автомобильной электрификации. Мы с оптимизмом смотрим на недавние изменения в российском налоговом законодательстве в части, касающейся электромобилей, и для нас это сигнал, что Россия станет для нас важным рынком в обозримом будущем. Поверьте, электромобили придутся по вкусу российским автомобилистам как в плане удобства пользования, так и стоимости владения. И мы надеемся, что они пересядут на электромобили GM.