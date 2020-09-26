Нулевое будущее: вице-президент GM рассказал порталу «АвтоВзгляд», куда катится мировой автопром

— Массовое производство автомобилей, в качестве топлива для которых используется электроэнергия, выглядит все еще утопично. Во-первых, должна случиться научно-техническая революция, в результате которой человечество откроет новый способ получения дешевой энергии, потому как сейчас, чтобы получить тоже самое электричество, надо сжечь газ или уголь, а атомная энергетика, особенно в странах Евросоюза, не особо приветствуется. Во-вторых, нужны аккумуляторы большой емкости, которые очень быстро заряжаются, долго отдают заряд и при этом долговечны в работе (в конце концов экологическую тему по утилизации батарей нельзя сбрасывать со счетов). В этой связи вопрос: насколько вы сами верите в перспективы электрокаров? Вот, например, наш российский производитель Евгений Прохоров, много лет вкладывавший деньги в создание Ё-мобиля, признал свой проект бесперспективным…
— На мой взгляд, автопром идет к будущему с нулевыми авариями, с нулевыми выбросами вредных веществ в атмосферу, и с нулевыми заторами на дорогах. И у нашей компании имеется глобальное видение этого электрического будущего. Спору нет, есть несколько рынков в мире, которые, возможно, еще не совсем подготовлены и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения отношения потребителей к электрокарам. Но это вопрос времени.
Уверен, что все страны неизбежно будут двигаться в направлении автомобильной электрификации. Мы с оптимизмом смотрим на недавние изменения в российском налоговом законодательстве в части, касающейся электромобилей, и для нас это сигнал, что Россия станет для нас важным рынком в обозримом будущем. Поверьте, электромобили придутся по вкусу российским автомобилистам как в плане удобства пользования, так и стоимости владения. И мы надеемся, что они пересядут на электромобили GM.
Строить надо не заправки, а умы людей…
— В значительной степени развитие электромобилестроения тормозит отсутствие соответствующей инфраструктуры. Сколько времени займет — в мире в целом и в России в частности — период адаптации сервисной сферы под электрокары?
— Работать над развитием инфраструктуры под электрокары, безусловно, нужно. Но на самом деле, это не такая уж и сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Рынок сам подтолкнет к тому, что на каждой классической АЗС начнут появляться розетки для зарядки автомобилей на электрической тяге. Куда более сложная задача -подготовить сознание людей к электрическому будущему.
— Ну а что тут сознание людей к чему-то готовить? Вы скажите им, что на одной заправке можно проехать полстраны, и за электрокарами, при адекватном ценнике, выстроится очередь. К примеру, Илон Маск анонсировал создание сверхъемкой компактной батареи, благодаря которой в разы должен увеличиться пробег авто от зарядки до зарядки. Скажите, вы уже вели переговоры с Маском на предмет сотрудничества по элементам питания?
— Знаете, мы ничего не имеем против Илона Маска, но по части создания компактных и энергоемких батарей идем своим путем. Три года назад мы объявили об инвестициях в размере 1,5 млрд. долларов в нашу территорию инноваций в Уоррене (штат Мичиган), в том числе в нашу новую передовую лабораторию по производству аккумуляторов. Кроме того, совместное предприятие GM с LG Chem инвестирует 2,3 млрд. долларов в производство аккумуляторных батарей в Лордстауне (штат Огайо), откуда будут поставляться источники питания для электромобилей, производимых в Детройте-Хамтрамке. В наших планах на ближайшие пять лет инвестировать в развитие электронаправления еще порядка 2,3 млрд. долларов, поэтому в роли догоняющих кого-либо мы точно не будем.
Безопасность превыше всего
— И все-таки, насколько компактны ваши батареи?
— Компактность, безусловно, важный фактор. Но мы ставим во главу угла другое — безопасность. У нас есть специальная команда, работающая исключительно над тем, чтобы элементы питания не наносили вред ни окружающей среде, ни пользователям электромобилей в случае ДТП и других нештатных ситуаций. Открою небольшой секрет: наши аккумуляторы размещены ниже кресел и представляют собой неотъемлемую часть конструкции автомобиля и его каркаса безопасности.
— Я правильно понимаю, что аккумуляторы в ваших электрокарах будут несъемными?
— Наберитесь терпения: когда мы представим наш электромобиль широкой публике, ваши читатели в числе первых узнают все подробности.
— Ну, это когда будет! А нам бы хотелось знать уже сейчас, что из себя представляет система зарядки на электрических авто от GM? Это сменный блок аккумуляторов, это подзаряжаемые АКБ, интегрированные в кузов, или, быть может, на крыше авто будут установлены солнечные батареи для подпитки электрохранилища?
— Исходя из наблюдения за клиентами, 92% времени их автомобили проводят около дома или на парковке возле работы. Отталкиваясь от этого, мы понимаем, что чаще всего «заправляться» электричеством владельцы машин будут именно в этих локациях, а не на классических АЗС. Поэтому особой нужды делать аккумуляторы съемными — нет. Вместе с тем, на машинах наши клиенты путешествуют, а потому неизбежно столкнуться с проблемой зарядки авто в дальней дороге. В общем, GM прилагает все усилия, чтобы сделать жизнь наших клиентов с электромобилем простой, эффективной и удобной.
Расстояние имеет значение
— Понятно, что ничего не понятно. Поведайте хотя бы о запасе хода у вашего прототипа электромобиля?
— «Горючее», если можно так выразиться, наших электрокаров хранится в крупных, высокоэнергетических ячейках. И запас хода напрямую зависит от того, сколько таких блоков будет установлено в том или ином авто. Емкостные характеристики аккумуляторов, которые будут ставиться на наши машины, варьируются в диапазоне от 50 до 200 кВт/ч, что обеспечит минимальный запас хода на одной заправке до 650 км.
— На какой платформе из имеющейся линейки GM строит электрокар?
— Важно понимать, что электромобиль довольно сильно отличается от машин с бензиновыми или дизельными силовыми установками. Формально, тот же кузов, четыре колеса, сиденья… Однако наличие аккумуляторов и электродвигателей не позволяет построить электромобиль на уже существующих платформах. В наших планах производить широкий спектр электромобилей: для каждого нашего бренда, в каждом сегменте, для каждого типа кузова во всех ценовых категориях. Базовые принципы архитектуры аккумуляторной системы Ultium являются модульными и могут удовлетворить потребности всех наших брендов.
Марок много, платформа одна
— То есть вы строите или уже построили универсальную платформу для различных марок машин, входящих в GM?
— В том или ином смысле да. Мы стараемся учесть потребности и стиль жизни каждого нашего клиента, и модульная система как нельзя лучше решает эту задачу.
— Перед каким разнообразием силовых установок окажутся покупатели ваших машин будущего?
— Сейчас GM выпускает 555 различных комбинаций двигателей внутреннего сгорания. Для электрокаров мы планируем 19 комбинаций силовых установок с использованием наших уникальных аккумуляторных модулей, приводов и силовой электроники.
Нефтяное лобби проиграет
— Интересно вы рассказываете о будущем, но мне хотелось бы спустить вас с небес на землю. В России довольно сильное нефтяное лобби. Да и в целом наша страна очень сильно зависима от цен на энергоресурсы. Лично мне кажется, что у нас будут до последнего сопротивляться внедрению машин, альтернативных бензиновым. Так почему же вы считаете наш рынок перспективным для своих электрических моделей? Лично мне кажется, что это чисто имиджевая история, причем довольно сильно оторванная от реальности…
— Во-первых, хочу подчеркнуть, что мы рассматриваем все рынки при разработке электрических транспортных средств, а не только российский. И хотя мы еще не приняли окончательных решений о том, какие авто и для каких стран будут предназначены, хочу заверить, что вся наша продуктовая линейка будет соответствовать реалиям тех регионов, в которых будет представлена. Во-вторых, статьи в СМИ об электромобилях уже способствуют росту интереса к ним. В-третьих, как я уже говорил ранее, ряд законодательных инициатив российских властей позволяют нам с уверенностью смотреть на будущее электромобилей в РФ.