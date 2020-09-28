Тест-драйв Daewoo Novus: странный грузовик по странной цене

Марка Daewoo, как производитель грузовиков, почти неизвестна российским перевозчикам. И это неудивительно: за последние три года на нашем рынке своих владельцев нашли всего лишь двести корейских машин. Хотя за Уралом подержанные комтрансовские «дэушки» — настоящий суперхит (особенно, если на шасси установлен универсальный манипулятор.) На востоке России технику из Кореи ценят за простоту, выносливость и… левый руль — в этом плане секонд-хэнд из Японии менее удобен.
Зная преимущества своих машин, представители Daewoo решили предложить россиянам не только бэушные, но и абсолютно новые автомобили. Правда, к нам они попадают по удивительно «кривой» схеме. Из корейского Пуссана шасси морем доставляются во Владивосток, откуда своим ходом едут в… Набережные Челны, за 8000 километров от морского порта. Представили себе, какой это путь? Неблизкий и недешевый. И все это — чтобы матсера из Татарстана поставили на грузовик пневматическую подвеску вместо рессорной!
Но и на этом путешествие «корейца» не заканчивается.
Из Набережных Челнов автомобиль едет дальше на запад, в Рязань, где ему имплантируют фургон-надстройку. И только после этого, отмахав около 10 000 километров, машина попадает на склад московского дилера, где на нее навешивают ценник. Скажем, 4-осный фургон-рефрижератор для компании Х5 стоит 12 000 000 рублей — за такие деньги можно без проблем купить пару новеньких тягачей КамАЗ-5490 NEO. А бортовой грузовик, оборудованный манипулятором — это уже 16 000 000.
С такими ценами понятно, почему продажи Daewoo остаются штучными. Чем же тогда «корейцы» привлекли сеть Х5? Видимо, форматом: на мощном шасси 8х4 установлен гигантский 9-метровый фургон, в который можно загрузить 23 тонны продуктов. Правда, это «слегка нелегально». Полная масса автомобиля составляет немыслимые 36 тонн, тогда как по российским законам допустимая масса четырехосника — 32 тонны. И слабо верится, что на складе будут грузить меньше максимума, чтобы соблюсти весовые нормативы.
С Х5 понятно: они большие и богатые. А вот другого покупателя такой «многоножки» представить трудно. Ведь пристроить подержанную технику привычного формата — тягач с полуприцепом или фургон с прицепом — будет гораздо проще, чем экзотический 4-осный Novus. Между тем, выбирая новую машину, перевозчики заранее продумывают, как потом продавать ее на вторичном рынке. Теоретически списанные фургоны можно переделывать, например, в бортовые грузовики, но это сложно и дорого.
В общем, разгадать феномен корейского грузового автопрома порталу «АвтоВзгляд» не удалось. Даже самосвал 8х4 полной массой 40 тонн за 10 000 000 рублей выглядит странным вариантом для покупки. Подобная техника обычно покупается «на убой», поэтому проще и выгоднее купить новый КамАЗ за 7—8 миллионов. Тем более, что российская техника щеголяет очень неплохой кабиной от Mercedes-Benz Axor, а у «Новуса» — откровенно устаревший кабинный модуль, явно скопированный со старых японских грузовиков.
То немногое, за что можно похвалить грузовой Daewoo — это силовой агрегат: сочетание 420-сильного мотора Doosan и 16-ступенчатой «механики» ZF оказалось крайне гармоничным. При этом, как уверяют дальневосточные владельцы «Новусов», мотор — настоящий миллионник, который вдобавок нормально переваривает даже не самое качественное отечественное дизтопливо. К этому движку также обещают пристыковать автоматическую коробку Allison, но на тест-драйве таких машин не было.
Еще одно обещание — привезти куда более современный Daewoo Maximus. Его несомненный плюс — полностью новая кабина на крепком проверенном шасси. И оно действительно крепкое: за Уралом «корейцы» вкалывают отменно, несмотря на отвратительные дороги, постоянный перегруз и отсутствие нормального обслуживания. Правда, покупая новый грузовик, за эти достоинства придется доплачивать слишком большую сумму, поэтому шансов, что Daewoo Trucks вдруг завоюет российский рынок, практически нет.