Тест-драйв Daewoo Novus: странный грузовик по странной цене

Марка Daewoo, как производитель грузовиков, почти неизвестна российским перевозчикам. И это неудивительно: за последние три года на нашем рынке своих владельцев нашли всего лишь двести корейских машин. Хотя за Уралом подержанные комтрансовские «дэушки» — настоящий суперхит (особенно, если на шасси установлен универсальный манипулятор.) На востоке России технику из Кореи ценят за простоту, выносливость и… левый руль — в этом плане секонд-хэнд из Японии менее удобен.

Зная преимущества своих машин, представители Daewoo решили предложить россиянам не только бэушные, но и абсолютно новые автомобили. Правда, к нам они попадают по удивительно «кривой» схеме. Из корейского Пуссана шасси морем доставляются во Владивосток, откуда своим ходом едут в… Набережные Челны, за 8000 километров от морского порта. Представили себе, какой это путь? Неблизкий и недешевый. И все это — чтобы матсера из Татарстана поставили на грузовик пневматическую подвеску вместо рессорной!

Но и на этом путешествие «корейца» не заканчивается.